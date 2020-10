Roberto Giacobbo in rianimazioni per il Covid: “Sono stato ad un passo dalla fine” (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Giacobbo è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre, il conduttore esperto di cultura e scienza ha raccontato a Silvia Toffanin la sua esperienza come malato di Covid-19. Giacobbo ha infatti subito un vero e proprio calvario rendendo noto d’essere stato anche in rianimazione, un momento difficile a cui ha affidato la sua vita ai medici. Il conduttore ha rivelato che il percorso della malattia è stato davvero complicato, quando è finito in rianimazione poteva muovere solo gli occhi e ricorda uno status di terrore, la paura di morire era intesa e difficile da superare: “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020)è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre, il conduttore esperto di cultura e scienza ha raccontato a Silvia Toffanin la sua esperienza come malato di-19.ha infatti subito un vero e proprio calvario rendendo noto d’essereanche in rianimazione, un momento difficile a cui ha affidato la sua vita ai medici. Il conduttore ha rivelato che il percorso della malattia èdavvero complicato, quando è finito in rianimazione poteva muovere solo gli occhi e ricorda uno status di terrore, la paura di morire era intesa e difficile da superare: “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i ...

