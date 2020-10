Rinvio Atalanta Cagliari? Ecco la situazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Lo spettro di un nuovo Rinvio aleggia sulla Serie A, dopo quello già ufficiale del match Genoa-Torino, posticipato a data da destinarsi dopo i numerosi casi positivi al Covid-19 tra i tesserati rossoblu. Anche Atalanta Cagliari, partita in programma domenica 4 ottobre alle ore 12.30 potrebbe essere rinviata, dopo il comunicato da parte del club bergamasco che ha annullato la conferenza stampa, originariamente progarmmata per oggi pomeriggio, come da comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club Orobico: Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Lo spettro di un nuovoaleggia sulla Serie A, dopo quello già ufficiale del match Genoa-Torino, posticipato a data da destinarsi dopo i numerosi casi positivi al Covid-19 tra i tesserati rossoblu. Anche, partita in programma domenica 4 ottobre alle ore 12.30 potrebbe essere rinviata, dopo il comunicato da parte del club bergamasco che ha annullato la conferenza stampa, originariamente progarmmata per oggi pomeriggio, come da comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club Orobico:B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ...

SimoneCastaldi2 : RT @AttilioDeCol: Casi al Milan, Sassuolo e Atalanta ma qui nessuno piange e non si parla di rinvio. Solo nel paese di Mario Merola il dram… - emamarro : RT @AttilioDeCol: Casi al Milan, Sassuolo e Atalanta ma qui nessuno piange e non si parla di rinvio. Solo nel paese di Mario Merola il dram… - AttilioDeCol : Casi al Milan, Sassuolo e Atalanta ma qui nessuno piange e non si parla di rinvio. Solo nel paese di Mario Merola i… - akille15 : ULTIM'ORA :PROBABILE RINVIO DI JUVE -NAPOLI. NUOVO CASO DI COVID19 NELL' ATALANTA GASPERINI ANNULLA LA CONFERENZA.… - dioni_michele : @LM_1292 Crotone, Bologna, Shamrock Rovers, Brodo Glimt e Rio Ave sculando in maniera imbarazzante, che squadrone c… -