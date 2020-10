Rino Gattuso, chiesta l’archiviazione dal pm di Torino per l’allenatore del Napoli: “Estraneo al riciclaggio” (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo due anni di verifiche, il pm di ToRino, Ruggero Mauro Crupi, ha chiesto l’archiviazione per Rino Gattuso, allenatore del Napoli, finito nel 2018 tra gli indagati di un maxi procedimento su riciclaggio e altri reati svolto dai carabinieri, coordinati dalla procura di Ivrea. L’indagine aveva fatto emergere l’esistenza, nella provincia di ToRino, di una catena di società create per riciclare denaro sporco, intestate a vari prestanome. Tra questi ultimi figurava Gattuso, conoscente e conterraneo di Pasquale Motta, imprenditore di origini calabresi molto attivo nel Canavese, arrestato due volte nel 2018 e condannato lo scorso febbraio a cinque anni di reclusione per un’operazione di turbativa d’asta finalizzata al riciclaggio relativa alla Casa del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo due anni di verifiche, il pm di To, Ruggero Mauro Crupi, ha chiesto l’archiviazione per, allenatore del, finito nel 2018 tra gli indagati di un maxi procedimento su riciclaggio e altri reati svolto dai carabinieri, coordinati dalla procura di Ivrea. L’indagine aveva fatto emergere l’esistenza, nella provincia di To, di una catena di società create per riciclare denaro sporco, intestate a vari prestanome. Tra questi ultimi figurava, conoscente e conterraneo di Pasquale Motta, imprenditore di origini calabresi molto attivo nel Canavese, arrestato due volte nel 2018 e condannato lo scorso febbraio a cinque anni di reclusione per un’operazione di turbativa d’asta finalizzata al riciclaggio relativa alla Casa del ...

