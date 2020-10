«Rifkin’s Festival»: il nuovo film di Woody Allen arriva in Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi temeva che Rifkin’s Festival, l’ultimo film di Woody Allen, avrebbe subito la stessa gestazione di Un giorno di pioggia a New York, il cui approdo al cinema era stato prima cancellato negli Stati Uniti per decisione di Amazon Studios e poi ritardato in alcuni paesi del mondo grazie alla causa legale intentata dal regista nei confronti della major, potrà dormire sonni tranquilli. L’ultima opera di Allen, infatti, arriverà in Italia prima di quanto ci saremmo aspettati: il 5 novembre, per Vision Distribution. https://www.youtube.com/watch?v=d11-NLbjT3M Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi temeva che Rifkin’s Festival, l’ultimo film di Woody Allen, avrebbe subito la stessa gestazione di Un giorno di pioggia a New York, il cui approdo al cinema era stato prima cancellato negli Stati Uniti per decisione di Amazon Studios e poi ritardato in alcuni paesi del mondo grazie alla causa legale intentata dal regista nei confronti della major, potrà dormire sonni tranquilli. L’ultima opera di Allen, infatti, arriverà in Italia prima di quanto ci saremmo aspettati: il 5 novembre, per Vision Distribution. https://www.youtube.com/watch?v=d11-NLbjT3M

Inprimeit : «Rifkin’s Festival»: il nuovo film di Woody Allen arriva in Italia - VoceSpettacolo : Dal 5 novembre in sala il nuovo film di Woody Allen 'Rifkin's Festival' - Insidetheshowit : Dal 5 novembre in sala il nuovo film di Woody Allen 'Rifkin's Festival' - - ciakmag : “Rifkin’s Festival”, il nuovo film di Woody Allen nei cinema a novembre. #woodyallen ?? - cinespression : Rifkin’s Festival: il nuovo film di Woody Allen uscirà in Italia il 5 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Rifkin’s Festival