Rifiuti, pm al Forum internazionale: “Traffici gestiti non solo da clan, ma da broker senza scrupoli” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Al Forum internazionale Polieco sull’economia dei Rifiuti, in corso a Napoli, è il momento dei magistrati impegnati nelle indagini sui traffici illeciti che coinvolgono Rifiuti. Cesare Sirignano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ex Dda di Napoli, dove ha indagato sui Casalesi, ed ex sostituto alla Procura nazionale antimafia, afferma che “la ciclica emergenza Rifiuti rappresenta la cartina di tornasole della inadeguatezza delle soluzioni adottate fin ora. Non v’è dubbio, infatti, che non è tutto mafia e che nel settore dei Rifiuti prevalga una convergenza di interessi che vede da un lato l’impresa che deve smaltire i Rifiuti a basso costo e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti AlPolieco sull’economia dei, in corso a Napoli, è il momento dei magistrati impegnati nelle indagini sui traffici illeciti che coinvolgono. Cesare Sirignano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ex Dda di Napoli, dove ha indagato sui Casalesi, ed ex sostituto alla Procura nazionale antimafia, afferma che “la ciclica emergenzarappresenta la cartina di tornasole della inadeguatezza delle soluzioni adottate fin ora. Non v’è dubbio, infatti, che non è tutto mafia e che nel settore deiprevalga una convergenza di interessi che vede da un lato l’impresa che deve smaltire ia basso costo e ...

emanuelarosio : RT @errecavallo: Silvia Bonardo (DDA Mi) al Forum #Polieco - “con il #COVID19 la ‘ndrangheta è stata effervescente nella fornitura di DPI s… - jacopogiliberto : RT @errecavallo: Silvia Bonardo (DDA Mi) al Forum #Polieco - “con il #COVID19 la ‘ndrangheta è stata effervescente nella fornitura di DPI s… - errecavallo : Silvia Bonardo (DDA Mi) al Forum #Polieco - “con il #COVID19 la ‘ndrangheta è stata effervescente nella fornitura d… - blogromaislove1 : Rifiuti come ricchezza e come germoglio per far sbocciare nuove idee?? Focus sulla carta e sulla creatività green al… - anDre4cAPpeLLO : RT @ARSambienteSrl: ARS ambiente Srl, insieme a #OIKOSprogetti #DICApolimi #TerrAriasrl #ETRAspa, si sta occupando della revisione del #PRG… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Forum Forum internazionale sull'economia dei rifiuti con Polieco ROMA on line Rifiuti, Pm procura di Lamezia a forum Polieco: "In città interramenti come ad Acerra"

Lamezia Terme - “La Calabria è una nuova e importante Terra dei Fuochi con rifiuti tombati nei terreni ed il conseguente aumento dell'inquinamento ambientale Il tutto, grazie alla mancanza di controll ...

Rifiuti come risorsa: la linea green dell’Europa. Siamo pronti?

Rotta (Presidente della Commissione Ambiente): "Nel post Covid rinascita verde o nessuna ripresa. Una vera industria nazionale del riuso dei rifiuti utilizzando i fondi UE del Next Generation”. Conai: ...

Lamezia Terme - “La Calabria è una nuova e importante Terra dei Fuochi con rifiuti tombati nei terreni ed il conseguente aumento dell'inquinamento ambientale Il tutto, grazie alla mancanza di controll ...Rotta (Presidente della Commissione Ambiente): "Nel post Covid rinascita verde o nessuna ripresa. Una vera industria nazionale del riuso dei rifiuti utilizzando i fondi UE del Next Generation”. Conai: ...