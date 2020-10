Ricordando il 3 ottobre 2013 | Soumalia Diawara | “Nel Mediterraneo non c’è più nessuno perché sono tutti morti” | VIDEO

(Di sabato 3 ottobre 2020) 3, Soumaila: “Nel marnon c’è piùtrascorsi sette anni da quando il 3368 migranti persero la vita a ridosso delle coste di Lampedusa, nel naufragio che ha gettato i riflettori su un fenomeno fino a quel momento ignorato, perché i corpi dei morti rimanevano nei fondali del mare. Soumaila, poeta originario di Bamako, in Mali, giunto in Italia nel 2014 attraverso un barcone partito dalla Libia, ha ricordato la strage di Lampedusa nel corso della manifestazione che si è tenuta a Roma il 32020 in piazza Santi Apostoli, organizzata dall’Associazione “Neri Italiani Black italians” e da tante altre ...

mascalian : RT @Fabiana_Martini: L’unico nostro motivo di esistere, ha detto il Capo della @poliziadistato #FrancoGabrielli ricordando a #Trieste gli a… - Fabiana_Martini : L’unico nostro motivo di esistere, ha detto il Capo della @poliziadistato #FrancoGabrielli ricordando a #Trieste gl… - ComuneCapannori : Sabato 3 ottobre al campo sportivo di Gragnano il Memorial 'Ricordando ...Lorenzo, Matteo, Merano, Pietro, Renzo, V… - _MayBeRob : Vi capita di sognare luoghi che avete già sognato ricordando già nel sogno stesso di esserci stati? ?? Buongiorno belli d’ottobre ?? - MissioniBS : Ogni settimana, guidati dal nostro Vescovo, pregheremo il Santo Rosario, ricordando un continente e i missionari ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordando ottobre

Everyeye Anime

Ottobre ormai da un po’ di tempo è il mese dedicato al lutto perinatale: non tutti lo sanno, ma quelle come noi se lo ricordano bene. Quelle come noi sono le donne che hanno perso un figlio ...FOSSACESIA – È pronta a scattare la 59°edizione del Gran Premio Alessandro Fantini a Fossacesia domenica 4 ottobre per la validità di campionato regionale Fci Abruzzo per la categoria allievi. A curar ...