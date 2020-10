Reggina-Pescara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Reggina-Pescara sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. All’Oreste Granillo i calabresi vogliono tornare alla vittoria nel campionato cadetto che manca ormai da anni contro gli abruzzesi che cercano un successo e i primi gol in questa stagione. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre, diretta su Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)sarà visibilein tv? Ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la seconda giornata di. All’Oreste Granillo i calabresi vogliono tornare alla vittoria nel campionato cadetto che manca ormai da anni contro gli abruzzesi che cercano un successo e i primi gol in questa stagione. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre,su Dazn.

Sabato 3 ottobre, le partite di calcio in TV. Riflettori puntati, in una giornata ricca di appuntamenti sulle sfide valide per la Serie A, ovvero Sassuolo-Crotone in orario alle 15 e Udinese-Roma alle ...

