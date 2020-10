Reddito di cittadinanza, il vero disastro è culturale (Di sabato 3 ottobre 2020) Cosa avete pensato quando avete letto il titolo di questo articolo? Vi aspettavate di leggere che il Reddito di cittadinanza ha convinto moltissime persone che si può pretendere di essere pagati dallo Stato per stare a casa a guardare la TV? O avete pensato che avreste letto che ha rinforzato la concezione che i poveri dopo tutto non vadano aiutati? A prescindere dalle vostre aspettative, se avrete la pazienza di continuare a leggere e arrivare alla fine, penso sarete un po’ soddisfatti e un po’ delusi. Perché questa è la vera grande forza del Reddito di cittadinanza: è un argomento politico formidabile, tanto è – almeno apparentemente - semplice, manipolabile ed evocativo.Semplice perché il concetto sembra banale: lo Stato ti dà dei soldi solo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Cosa avete pensato quando avete letto il titolo di questo articolo? Vi aspettavate di leggere che ildiha convinto moltissime persone che si può pretendere di essere pagati dallo Stato per stare a casa a guardare la TV? O avete pensato che avreste letto che ha rinforzato la concezione che i poveri dopo tutto non vadano aiutati? A prescindere dalle vostre aspettative, se avrete la pazienza di continuare a leggere e arrivare alla fine, penso sarete un po’ soddisfatti e un po’ delusi. Perché questa è la vera grande forza deldi: è un argomento politico formidabile, tanto è – almeno apparentemente - semplice, manipolabile ed evocativo.Semplice perché il concetto sembra banale: lo Stato ti dà dei soldi solo ...

fattoquotidiano : Bonomi non vuole il “Sussidistan”. Ma alle imprese lo Stato dà il triplo del reddito di cittadinanza: venti miliard… - SkyTG24 : Renzi: 'Il reddito di cittadinanza è una vergogna senza fine' - La7tv : #piazzapulita Reddito di cittadinanza, Carlo Calenda: 'Non sappiamo quanti contratti abbiano fatto i navigator, è u… - ArnaldiMichele : RT @ricmaggiolo: 'Possiamo decidere che il mercato del lavoro italiano abbia un problema di risorse o di fiducia; pensare di poterne risolv… - CarieriF : RT @lucialeone70: Bonomi non vuole il “Sussidistan”. Ma alle imprese lo Stato dà il triplo del reddito di cittadinanza: venti miliardi cont… -