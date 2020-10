Recensione WWE 2K Battlegrounds | divertente e distruttivo

Leggi su tuttotek

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il roster di wrestler della WWE torna in una nuova versione volutamente esagerata, esilarante e oltremodo violenta. Scoprite di più in questadi WWE 2KÈ inutile girarci troppo intorno, negli ultimi anni il wrestling legato agli storici nomi RAW e Smackdown ha perso parte del suo appeal, a causa soprattutto di un roster di protagonisti non sempre convincente e spesso troppo variabile. Non sono molte in effetti le superstar che negli ultimi anni hanno saputo scuotere i cuori degli amanti del wrestling americano, come invece sono stati in grado di fare i vecchi ritorni. All’interno del mondo videoludico le cose sono andate anche in modo peggiore. Gli ultimi videogame della serie “WWE 2K” non sono riusciti a regalare ai fan storici nessuna novità degna di nota, dimostrandosi legati ad un ...