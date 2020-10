Rdc | Caretta Fdi | bene controlli Gdf a Vicenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Complimenti alla Guardia di Finanza diper ieffettuati sui percettori del reddito di cittadinanza nel territorio vicentino, che hanno portato alla denuncia di sette truffatori che percepivano indebitamente il sussidio. Ormai non passa giorno senza dover registrare casi come questo che evidenziano l'assenza totale di criteri nell'assegnazione dei redditi di cittadinanza, una misura tanto inutile a far ripartire l'economia quanto necessaria al M5S per il proprio tornaconto politico". Lo afferma Maria Cristina, deputata di Fratelli d'Italia.