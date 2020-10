Rapina una gioielleria vicino al Duomo di Milano, porta via orologi per un totale di 68mila euro. Arrestato uomo di 59 anni (Di sabato 3 ottobre 2020) È entrato in pieno giorno in una gioielleria a pochi passi dal Duomo di Milano e, con una pistola in mano, ha Rapinato il proprietario, prendendo orologi per un valore di 68mila euro. Dal negozio, in via Orefici 2, è partita la segnalazione al centralino d’emergenza di una Rapina in corso a opera di una persona armata. Così i poliziotti sono intervenuti, arrestando l’uomo in flagranza di reato. L’uomo è un 59enne di nazionalità romena, senza precedenti. Verso le 16 è entrato nella gioielleria con una pistola semiautomatica con colpo in canna. Mentre i colleghi delle Volanti, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) È entrato in pieno giorno in unaa pochi passi daldie, con una pistola in mano, hato il proprietario, prendendoper un valore di. Dal negozio, in via Orefici 2, è partita la segnalazione al centralino d’emergenza di unain corso a opera di una persona armata. Così i poliziotti sono intervenuti, arrestando l’in flagranza di reato. L’è un 59enne di nazionalità romena, senza precedenti. Verso le 16 è entrato nellacon una pistola semiautomatica con colpo in canna. Mentre i colleghi delle Volanti, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione ...

