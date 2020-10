Rapina in gioielleria, malvivente con pistola bloccato “in diretta” dalla Polizia | VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato, ha arrestato in flagranza un uomo che, armato di pistola, stava consumando una Rapina in gioielleria. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato il malvivente ancora all’interno del negozio in cui si era già impossessato di orologi per un valore di circa 68.000 euro. Tutta l’operazione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Rapina in gioielleria, malvivente con pistola bloccato “in diretta” dalla Polizia VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri pomeriggio a Milano, ladi Stato, ha arrestato in flagranza un uomo che, armato di, stava consumando unain. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hannoilancora all’interno del negozio in cui si era già impossessato di orologi per un valore di circa 68.000 euro. Tutta l’operazione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloincon“in diretta”proviene da Il Notiziario.

torinoggi : Tentata rapina in gioielleria del centro a Torino: un arresto - ilNotiziarioInd : Rapina in gioielleria, malvivente con pistola bloccato 'in diretta' dalla Polizia | VIDEO - AvvMennillo : Rapina nella gioielleria a due passi dal Duomo: circondato dalla polizia deve arrendersi - AvvMennillo : Rapina nella gioielleria a due passi dal Duomo: circondato dalla polizia deve arrendersi - leggoit : Rapina in gioielleria a Milano, le telecamere di sicurezza riprendono l'arresto -