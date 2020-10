Rafinha e Ramirez: il Torino a caccia di trequartisti per Giampaolo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Torino, in vista della fine del calciomercato, punta al potenziamento sul fronte offensivo. Alex Berenguer è ufficialmente passato all’Athletic Club di Bilbao e Simone Verdi può non bastare a coprire un punto così nevralgico per il gioco di Marco Giampaolo. Il prescelto per sostituire lo spagnolo e che presto entrerà presumibilmente nella lista dei titolari inamovibili è Gaston Ramirez. Nella giornata di oggi sono previsti i contatti tra Torino e Sampdoria per definire i termini del passaggio in granata dell’uruguagio. A darne conferma è lo stesso presidente blucerchiato Massimo Ferrero: “Il ragazzo vuole ritrovare il suo maestro Giampaolo. Sarebbe felice di andare al Torino e cercheremo di accontentarlo anche se io sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Il, in vista della fine del calciomercato, punta al potenziamento sul fronte offensivo. Alex Berenguer è ufficialmente passato all’Athletic Club di Bilbao e Simone Verdi può non bastare a coprire un punto così nevralgico per il gioco di Marco. Il prescelto per sostituire lo spagnolo e che presto entrerà presumibilmente nella lista dei titolari inamovibili è Gaston. Nella giornata di oggi sono previsti i contatti trae Sampdoria per definire i termini del passaggio in granata dell’uruguagio. A darne conferma è lo stesso presidente blucerchiato Massimo Ferrero: “Il ragazzo vuole ritrovare il suo maestro. Sarebbe felice di andare ale cercheremo di accontentarlo anche se io sono ...

