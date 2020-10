Radovanovic Genoa | «Il virus è pesante | ero a pezzi Abbiamo pagato il viaggio per Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) La Stampa intervistauno dei 19 positivi del. Racconta quel che è accaduto tra i rossoblù. Parte da sabato scorso alla vigilia di. «Ci siamo allenati, Perin non c’era e poisaputo che era positivo. Dovevamo partire nel pomeriggio e invece la partenza è stata rimandata alla mattina dopo. Primafatto due cicli di tamponi. A pranzo ero seduto vicino a Schone,parlato a lungo in inglese. Poi il giorno dopo è venuto fuori che anche lui era positivo. Siamo partiti per, siamo rientrati alla sera. E quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene. Ma pensavo fosse solo una mia idea, in fondo sapevo che c’erano stati un paio di positivi e ...