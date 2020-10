Questione di Karma – Trama | il trailer e il cast del film

Leggi su giornal

(Di sabato 3 ottobre 2020)diè la proposta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, 3 ottobre 2020. La pellicola è diretta da Edoardo Falcone e risale a tre anni fa. Il soggetto e la sceneggiatura invece sono a cura dello stesso regista e in collaborazione con Marco Martani. Il genere è commedia. Ladidisegue le vicende di Giacomo, erede di un impero dell’industria che non ha ancora digerito la perdita del padre. L’uomo si è suicidato e questo aspetto ha colpito il protagonista, tanto da spingerlo a riflettere a lungo sulla reincarnazione. Di seguito tutti gli altri dettagli, ile ilcompleto.di– LaGiacomo non ha mai ...