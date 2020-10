Questione di Karma: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Siete in cerca di una commedia dei buoni sentimenti? Allora Questione di Karma potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda stasera 3 ottobre 2020 dalle 21:45 su Rai 3, è stata diretta da Edoardo Falcone, artista noto al grande pubblico per aver curato la sceneggiatura di A Natale mi sposo, Nessuno mi può giudicare, Matrimonio a Parigi, confusi e felici e Se Dio vuole, Viva l’Italia, Stai lontana da me e Mai Stati Uniti. Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Michele Braga, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. Siete pronti?! Vediamo insieme quale spassosa storia racconta Questione di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020) Siete in cerca di una commedia dei buoni sentimenti? Alloradipotrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda3 ottobre 2020 dalle 21:45 su Rai 3, è stata diretta da Edoardo Falcone, artista noto al grande pubblico per aver curato la sceneggiatura di A Natale mi sposo, Nessuno mi può giudicare, Matrimonio a Parigi, confusi e felici e Se Dio vuole, Viva l’Italia, Stai lontana da me e Mai Stati Uniti. Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, diffuso da 01 Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Michele Braga, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. Siete pronti?! Vediamo insieme quale spassosa storia raccontadi ...

Riccioli scarmigliati, occhi come tizzoni e portamento fiero, quasi incurante del proprio charme. Con Greta Ferro non ci sono artifizi da femme fatale: è tutta una questione di karma. Non stupisce dun ...

