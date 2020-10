Quando c’è il cambio dell’ora cosa succede all’organismo? (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra il 24 ed il 25 ottobre torna l’ora solare che prenderà il posto di quella legale. Alcuni esperti avevano chiesto al Parlamento europeo di abolire il cambio dell’ora, poiché cambiare per due volte l’anno l’orologio biologico delle persone può portare dei danni alla salute. L’ora legale è stata introdotta in Italia a partire dal 1966 per consentire un risparmio energetico tra le due guerre, ma gli studiosi ritengono che faccia male alla salute per i motivi di seguito illustrati. Le conseguenze dell’ora solare Aumento dei suicidi: uno studio condotto da un team di ricercatori australiani ha constatato un aumento di suicidi nelle prime settimane del cambio dell’ora da quella legale a quella solare e viceversa. Infatti un cambiamento dei ritmi cronobiologici può ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra il 24 ed il 25 ottobre torna l’ora solare che prenderà il posto di quella legale. Alcuni esperti avevano chiesto al Parlamento europeo di abolire ildell’ora, poiché cambiare per due volte l’anno l’orologio biologico delle persone può portare dei danni alla salute. L’ora legale è stata introdotta in Italia a partire dal 1966 per consentire un risparmio energetico tra le due guerre, ma gli studiosi ritengono che faccia male alla salute per i motivi di seguito illustrati. Le conseguenze dell’ora solare Aumento dei suicidi: uno studio condotto da un team di ricercatori australiani ha constatato un aumento di suicidi nelle prime settimane deldell’ora da quella legale a quella solare e viceversa. Infatti un cambiamento dei ritmi cronobiologici può ...

matteosalvinimi : #Salvini: Qualcuno a sinistra dice che se la Lega fosse al governo l'Italia sarebbe un cimitero. Quando c'è di mezz… - CarloCalenda : Maurizio, c’è un punto che @a_padellaro e simili non comprendono, quando devi rispondere “eh ma tu hai l’X%” a una… - MattiaBriga : ?? Oggi su @leggoit L’utilità di Siri in versione Shazam, quando entri in un bagno di un ristorante a Londra, e c’è… - QuotidianPost : Quando c’è il cambio dell’ora cosa succede all’organismo? - JoeGVenuti : RT @charliecarla: Oggi Zingaretti ordina a noi laziali la mascherina anche all'aperto, sempre. Che bello. Come siamo contenti di respirare… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando c’è IT.A.CÀ, festival del turismo responsabile: tutte le iniziative a Padova PadovaOggi