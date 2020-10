Puglia: mascherine all’aperto, ordinanza di Emiliano Provvedimento del presidente della Regione (Di sabato 3 ottobre 2020) OBBLIGO MASCHERINA DAVANTI A SCUOLE, LUOGHI DI ATTESA E SEMPRE QUANDO NON C’È DISTANZIAMENTO NUOVA ordinanza della Regione Puglia Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone: 1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) OBBLIGO MASCHERINA DAVANTI A SCUOLE, LUOGHI DI ATTESA E SEMPRE QUANDO NON C’È DISTANZIAMENTO NUOVAIlMicheleha emanato l’num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone: 1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie () in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimentodistanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare ...

