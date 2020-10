PS5 nuovamente al centro dei leak, spuntano online nuove foto e perfino un video della sequenza d'avvio (Di sabato 3 ottobre 2020) In clima di next-gen, leak e materiale trafugato online sono all'ordine del giorno, quindi non dovete sorprendervi se anche oggi vi riportiamo le "nuove scoperte" della rete.Su Twitter, qualcuno ha pubblicato le prime foto della base d'appoggio di PlayStation 5, insieme ad uno scatto che riprende la scocca bianca della console, staccata dal corpo principale dell'hardware. Tutto normale e credibile fin qui? Ebbene no, perché nel messaggio viene riportata anche la scoperta di un video, pubblicata da un utente russo, nel quale viene mostrata la presunta sequenza d'avvio di PS5.Questo video, decisamente più interessante, mostra l'avvio della console con la ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020) In clima di next-gen,e materiale trafugatosono all'ordine del giorno, quindi non dovete sorprendervi se anche oggi vi riportiamo le "scoperte"rete.Su Twitter, qualcuno ha pubblicato le primebase d'appoggio di PlayStation 5, insieme ad uno scatto che riprende la scocca biancaconsole, staccata dal corpo principale dell'hardware. Tutto normale e credibile fin qui? Ebbene no, perché nel messaggio viene riportata anche la scoperta di un, pubblicata da un utente russo, nel quale viene mostrata la presuntad'di PS5.Questo, decisamente più interessante, mostra l'console con la ...

