Processo Salvini: il pm Andrea Bonomo ha chiesto l'archiviazione del reato

Come era prevedibile il Pm Andrea Bonomo ha chiesto di nuovo al Gup di Catania Nunzio Sarpietro l'archiviazione del reato di sequestro di persona nei confronti di Matteo Salvini nell'ambito del

