Processo Salvini, ferita l’avvocato Giulia Bongiorno: esce in sedia a rotelle (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante l’udienza sul caso Gregoretti è successo l’imprevedibile. U una piccola lastra di marmo è caduta sulla gamba di Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio. A fine udienza la legale si è allontanata su una sedia a rotelle e ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante l’udienza sul caso Gregoretti è successo l’imprevedibile. U una piccola lastra di marmo è caduta sulla gamba di, legale di Matteo, che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio. A fine udienza la legale si è allontanata su unae ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari.

AMorelliMilano : MASSIMO #CACCIARI: '#PROCESSO A #SALVINI? L'IPOCRISIA DI CONTE E DEI 5STELLE È INDECENTE'. #iostoconSALVINI - La7tv : #ottoemezzo Processo Salvini, Gianrico #Carofiglio: 'Non può essere invocata la natura politica dell'atto per i rea… - matteosalvinimi : #Salvini: Per ministro del Sud presenza imponente di una forza politica nella stessa città in cui avverà il process… - MilanoStremitz1 : RT @ilgiornale: La difesa di Matteo Salvini ha chiesto audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nell'ambito del processo Grego… - profluigimarino : RT @giuliaselvaggi2: La beffarda coincidenza tra la strage di Lampedusa di sette anni fa ove persero la vita 366 innocenti e il processo a… -