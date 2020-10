Processo Gregoretti | la Bongiorno ferita da lastra di marmo in tribunale Salvini attacca Bonafede

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott – Giuliaha rischiato grosso oggi ina Catania: la legale di Matteodurante ilper il caso, in cui l’ex ministro dell’Interno è imputato per sequestro di persona aggravato, è rimasta lievementeda unadiche si è staccata dal muro dell’aula, colpendola su di una gamba.: “Interrogazione parlamentare su stato uffici giudiziari” Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, l’incidente si è verificato proprio mentre era in pieno svolgimento l’udienza preliminare del procedimento penale, rimandato al 20 novembre. Dopo essersi distaccata da un muro dell’aula in cui ...