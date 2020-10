Processo a Salvini, udienza rinviata al 20 novembre. Il giudice convoca Conte e Di Maio (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Il giudice e’ entrato in camera di consiglio e alla fine e’ stata emessa un’ordinanza. In sintesi, il giudice ha rilevato che esistono nel fasciscolo delle contraddizioni e ritiene di dover fare approfondimenti. La difesa di Salvini ha richiesto di sentire il ministro Lamorgese, l’unico teste richiesto, al fine di verificare se la procedura contestata fosse trasparente e legale. E’ stata accolta la richiesta della difesa e sara’ sentito il ministro Lamorgese. Il giudice ha ritenuto di convocare anche Conte, Di Maio, Toninelli, Trenta e altre persone informate dei fatti. E nella prossima udienza di fara’ questa escussione dei testimoni”. Lo dice Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini a Catania al termine dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti. “Siamo soddisfati per questa ordinanza. Allarghiamo la visuale e dopo aver sentito i testimoni valuteremo”. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Il giudice e’ entrato in camera di consiglio e alla fine e’ stata emessa un’ordinanza. In sintesi, il giudice ha rilevato che esistono nel fasciscolo delle contraddizioni e ritiene di dover fare approfondimenti. La difesa di Salvini ha richiesto di sentire il ministro Lamorgese, l’unico teste richiesto, al fine di verificare se la procedura contestata fosse trasparente e legale. E’ stata accolta la richiesta della difesa e sara’ sentito il ministro Lamorgese. Il giudice ha ritenuto di convocare anche Conte, Di Maio, Toninelli, Trenta e altre persone informate dei fatti. E nella prossima udienza di fara’ questa escussione dei testimoni”. Lo dice Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini a Catania al termine dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti. “Siamo soddisfati per questa ordinanza. Allarghiamo la visuale e dopo aver sentito i testimoni valuteremo”.

