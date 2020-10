Processo a Salvini, in tribunale una lastra di marmo si stacca e colpisce l’avvocato Giulia Bongiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Una lastra di marmo da 50 chilogrammi si sarebbe staccata da una parete del Tribunale di Catania ferendo Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato di Matteo Salvini. Lo racconta, con partecipazione, lo stesso Salvini nella conferenza stampa seguita al rinvio dell’udienza del processo di Catania sul caso ‘Gregoretti’, rinvio accolto “nonostante la lastra di marmo con soddisfazione” dice Salvini. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Una lastra di marmo da 50 chilogrammi si sarebbe staccata da una parete del Tribunale di Catania ferendo Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato di Matteo Salvini. Lo racconta, con partecipazione, lo stesso Salvini nella conferenza stampa seguita al rinvio dell’udienza del processo di Catania sul caso ‘Gregoretti’, rinvio accolto “nonostante la lastra di marmo con soddisfazione” dice Salvini.

