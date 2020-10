Pressioni all’assessore del Lazio Gli sms inchiodano Angelucci Il deputato FI voleva sbloccare i fondi alla sua clinica E fece avvisare D’Amato | “Tonino c’ha i giornali…”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Passano le ore ma non diminuisce l’attenzione sulla tentata corruzione dell’assessore Alessio D’Amato da parte di Antonio. Questa volta a farla da padrone sono lesubite dall’allora responsabile della cabina di regia del servizio sanitario regionale e con cui, sostanzialmente, si cercava di convincerlo ad avre il pagamento dei creditiSan Raffaele Velletri che erano stati revocati dRegione. “Cerchiamo di sistemare la faccenda di Velletri” si legge in un messaggio. Risolvere “è una cosa che gioverebbe a tutti” perché “la guerra non conviene, né a noi né a te. Tonino c’ha i giornali” è un altro degli innumerevoli inviti a ...