Premier League, Everton inarrestabile. Poker Chelsea, pari City

Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali.

Premier League, i risultati della quarta giornata

Prosegue a punteggio pieno l'Everton che supera 4-2 il Brighton. Poker anche del Chelsea al Crystal Palace. Il Newcastle supera 3-1 il Burnley mentre il City non va oltre l'1-1 contro il Leeds.

Sabato 3 ottobre 2020
Chelsea-Crystal Palace 4-0 (50′ Chilwell, 66′ Zouma, 78′ rig., 82′ rig.

