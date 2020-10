Premier League 2020/2021, Ancelotti vince ancora: l’Everton batte 4-2 il Brighton (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Everton non si ferma. vince, segna a valanga e subisce poco. Con la vittoria contro il Brighton per 4-2, la squadra di Ancelotti sale in testa alla classifica con dodici punti, dodici gol fatti e quattro subiti. Dopo i successi su Tottenham, West Bromwich e Crystal Palace, James Rodriguez e compagni vincono ancora e lo fanno proprio grazie anche ad una doppietta del fantasista che ha chiuso una partita già indirizzata sui giusti binari nel primo tempo. Al 16′ è Calvert-Lewin a firmare l’1-0 su assist di Sigurdsson. Al 41′ c’è l’illusorio pareggio del Brighton con la firma di Maupay ma dura poco: al 47′, al secondo minuto di recupero, c’è il 2-1 siglato da Mina. E nella ripresa spazio allo show di James: prima al 52′ ruba ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Everton non si ferma., segna a valanga e subisce poco. Con la vittoria contro ilper 4-2, la squadra disale in testa alla classifica con dodici punti, dodici gol fatti e quattro subiti. Dopo i successi su Tottenham, West Bromwich e Crystal Palace, James Rodriguez e compagni vinconoe lo fanno proprio grazie anche ad una doppietta del fantasista che ha chiuso una partita già indirizzata sui giusti binari nel primo tempo. Al 16′ è Calvert-Lewin a firmare l’1-0 su assist di Sigurdsson. Al 41′ c’è l’illusorio pareggio delcon la firma di Maupay ma dura poco: al 47′, al secondo minuto di recupero, c’è il 2-1 siglato da Mina. E nella ripresa spazio allo show di James: prima al 52′ ruba ...

SkySport : CHELSEA-CRYSTAL PALACE 4-0 Risultato finale ? ? #Chilwell (50') ? #Zouma (66') ? rig. #Jorginho (78') ? rig.… - CorSport : #Mané positivo al #Coronavirus . Il #Liverpool : 'È in isolamento' ?? - bbchausa : Man City ta sha kashi a gidan Leicester City da ci 2-5 a gasar Premier League - AleCicchitti96 : vorrei fare una domanda agli amici partenopei, sapete dirmi quale posizione occupa l'Everton di Mister Carlo Ancelo… - rickembecker : RT @GianluBagnu: Com’era la storia che James non andava bene per i ritmi della Premier League? #EvertonBrighton #SkyPremier -