Premier, Jorginho fa doppietta: poker Chelsea al Crystal Palace

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea vince 4-0 in casa contro il Crystal Palace nella quarta giornata del campionato di Premier League ... per l’arbitro è rigore e Jorginho è impeccabile dal dischetto.Due rigori assegnati tra il 78’ e l’82’ consentono a Jorginho di siglare la doppietta personale e ai Blues di tornare al successo in campionato. Il Chelsea torna al successo in Premier League dopo tre ...