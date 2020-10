Premier armeno, negoziati solo se Baku ferma ostilità (Di sabato 3 ottobre 2020) MOSCA, 03 OTT - Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ritiene che i negoziati per la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh siano possibili solo se l'Azerbaigian interrompe le ostilità. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) MOSCA, 03 OTT - Il primo ministroNikol Pashinyan ritiene che iper la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh siano possibilise l'Azerbaigian interrompe le ostilità. Lo ...

