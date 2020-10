(Di sabato 3 ottobre 2020)l'ha detto che ildeve solo parare? La storia del calcio, anche inA, ha insegnato che spesso diversi "numeri 1" sono stati protagonisti anche in zona gol. C'èha segnato e, come in questo caso, è riuscito a servire unper i compagni. L'ultimo della lista è Emildella Sampdoria che ha dato la palla vincente a Verre nel 2-1 della Sampdoria contro la Fiorentina.La giornata precedente, invece, aveva visto ildello Speziaservire Galabinov contro l'Udinese. I dueregistrare un record.I portieri diA regalano un recordcaption id="attachment 1031121" align="alignnone" width="324" ...

pisto_gol : Se ci fosse il Pallone d’Oro,lo darei a lui: Manuel Neuer, 34 anni, portiere del Bayern e della Nazionale Tedesca.… - ItaSportPress : Portiere a chi? Audero e Rafael fanno assist e la Serie A domina in Europa... - - MattiaGaudio91 : @dado_janoski @giaestrismo Ti dico solo che l'anno scorso uno ha chiamato la squadra CR770. Ronaldo 770 su 1000. Vi… - BiRaskolnikov : @SantucciFulvio Ah ma quindi Buffon a 40 anni suonati è un ex portiere, incredibile chi l’avrebbe mai potuta pensar… - PatrizioVit : @Sardanapalooo @EuropaLeague I goal chi li farebbe? Poi con quel portiere parti sempre 0a2 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Portiere chi

ItaSportPress

"Da fuori l’impressione è che verrà scelto definitivamente chi avrà più continuità, ma io non sono più dentro il Pisa e non so come li stanno gestendo. Oggi però non ha più senso nel calcio attuale ...Per il Premio Top FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza sul migliore in campo. Sconfitta interna per la Fiorentina, che cede il passo alla tenace Sampdoria di Rani ...