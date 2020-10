Playstation Plus, ecco come risparmiare il 35% sull’abbonamento annuale (Di sabato 3 ottobre 2020) Playstation Plus è l’abbonamento che Sony offre in tre diverse modalità e dedicato agli appassionati giocatori Playstation.Diverse le funzionalità offerte: multigiocatore online, sconti esclusivi sui giochi dal Playstation Store, giochi per PS4 da scaricare e giocare ogni mese gratuitamente, e altro ancora.Sono tre le modalità di abbonamento: mensile, trimestrale o annuale. Quest’ultimo è quello che conviene maggiormente infatti consente di risparmiare il 44% rispetto ai pagamenti mensili e il 39% rispetto ai pagamenti trimestrali.Offerte videogiochi e accessori Amazon: PS4, Xbox e PCPlaystation Plus: come ottenere uno sconto del 35%Sono tantissimi i giocatori che amano giocare con ... Leggi su pantareinews (Di sabato 3 ottobre 2020)è l’abbonamento che Sony offre in tre diverse modalità e dedicato agli appassionati giocatori.Diverse le funzionalità offerte: multigiocatore online, sconti esclusivi sui giochi dalStore, giochi per PS4 da scaricare e giocare ogni mese gratuitamente, e altro ancora.Sono tre le modalità di abbonamento: mensile, trimestrale o. Quest’ultimo è quello che conviene maggiormente infatti consente diil 44% rispetto ai pagamenti mensili e il 39% rispetto ai pagamenti trimestrali.Offerte videogiochi e accessori Amazon: PS4, Xbox e PCottenere uno sconto del 35%Sono tantissimi i giocatori che amano giocare con ...

XxJoe30031xX : Con l'avvento di #PS5 #Sony si appresta a modificare il suo servizio in abbonamento inaugurando il PlayStation Plus… - giannifioreGF : #PlaystationPlus, ecco come risparmiare il 35% sull’abbonamento annuale: - DarioConti1984 : Bloodborne di nuovo gratis su PlayStation Plus? E' solo un errore - Aggiornata - infoitscienza : PlayStation Plus, scoperto il primo gioco gratis per PS5? Risponde il publisher - infoitscienza : I giochi PlayStation Plus di ottobre valgono 69,98€ -