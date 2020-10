PlayStation 5 nelle mani degli influencer giapponesi | presto avremo le prime video anteprime

Leggi su eurogamer

(Di sabato 3 ottobre 2020) Con l'avvicinarsi di novembre, mese che vedrà il lancio delle console next-gen, molti sono ansiosi di scoprire gli ultimi dettagli relativi a questi gran pezzi di hardware, se non altro per finalizzare le proprie scelte d'acquisto.Fino ad ora, Sony è stata quella più restia a diffondere informazioni su5, come ben sanno i fan che hanno dovuto attendere fino a poche settimane fa per conoscere ufficialmente il prezzo di lancio.Per fortuna, la segretezza sta per volgere al termine: Sony ha infatti iniziato a distribuire le5 ad alcuni selezionati youtuber, i quali saranno impegnati in diverse dirette streaming a partire da do, 4 ottobre. I primiandranno in onda alle 11, ora italiana.Leggi altro...