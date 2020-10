Pikmin 3 Deluxe: le creature di Nintendo in azione nel nuovo trailer! (Di sabato 3 ottobre 2020) Pikmin 3 Deluxe arriverà alla fine di questo mese e Nintendo nel trailer di oggi ripercorre il passato delle sue piccole creature Ottobre è generalmente un mese spettrale poiché le celebrazioni per Halloween generalmente incombono ovunque, e nel mondo videoludico le uscite a tema non mancano (qualcuno ha detto Little Hope per caso?). Nintendo va in completa controtendenza e ci propone un titolo che di spettrale e oscuro ha decisamente poco: Pikmin 3 Deluxe. Il gioco è una riedizione migliorata del titolo uscito il 13 luglio 2013 su Wii U. Questa riedizione del terzo capitolo includerà nuovi contenuti e tutti i DLC precedenti. Oggi Nintendo in vista dell’uscita di Pikmin 3 ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 ottobre 2020)arriverà alla fine di questo mese enel trailer di oggi ripercorre il passato delle sue piccoleOttobre è generalmente un mese spettrale poiché le celebrazioni per Halloween generalmente incombono ovunque, e nel mondo videoludico le uscite a tema non mancano (qualcuno ha detto Little Hope per caso?).va in completa controtendenza e ci propone un titolo che di spettrale e oscuro ha decisamente poco:. Il gioco è una riedizione migliorata del titolo uscito il 13 luglio 2013 su Wii U. Questa riedizione del terzo capitolo includerà nuovi contenuti e tutti i DLC precedenti. Oggiin vista dell’uscita di3 ...

