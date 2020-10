Perché il principe Louis indossa sempre pantaloncini, mentre George può mettere i pantaloni (Di sabato 3 ottobre 2020) Louis sempre in pantaloncini, mentre a George viene adesso permesso di indossare i pantaloni. Perché? Tutta questione di etichetta. Lo spiega l’esperto di reali William Hanson, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Harper’s Bazaar.Il motivo è da ricercarsi in una tradizione che risale al XVI secolo. “I ragazzi più grandi possono indossare i pantaloni, mentre i pantaloncini, per i più piccoli, simboleggiano classe in Inghilterra. Sebbene i tempi stiano (lentamente) cambiando, un paio di pantaloni lunghi su un bambino è considerato ‘borghese’- quasi provinciale. E nessun nobile con un minimo di amor ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020)inviene adesso permesso dire i. Perché? Tutta questione di etichetta. Lo spiega l’esperto di reali William Hanson, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Harper’s Bazaar.Il motivo è da ricercarsi in una tradizione che risale al XVI secolo. “I ragazzi più grandi possonore i, per i più piccoli, simboleggiano classe in Inghilterra. Sebbene i tempi stiano (lentamente) cambiando, un paio dilunghi su un bambino è considerato ‘borghese’- quasi provinciale. E nessun nobile con un minimo di amor ...

