Penn Badgley di Gossip Girl papà per la prima volta (Di sabato 3 ottobre 2020) Gossip Girl: Penn Badgley è papà per la prima volta. La moglie, Domino Kirke, ha dato alla luce un maschietto quasi due mesi fa Penn Badgley è diventato padre in gran segreto. La moglie Domino Kirke ha dato alla luce un maschietto circa 40 giorni fa. A rivelarlo è stata proprio la signora Badgley con un post su… L'articolo Penn Badgley di Gossip Girl papà per la prima volta Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 ottobre 2020)è papà per la. La moglie, Domino Kirke, ha dato alla luce un maschietto quasi due mesi faè diventato padre in gran segreto. La moglie Domino Kirke ha dato alla luce un maschietto circa 40 giorni fa. A rivelarlo è stata proprio la signoracon un post su… L'articolodipapà per laCorriere Nazionale.

thejokerwasme : non io che piango pensando che fra due episodi avrò finito You e non potrò più sbavare su Penn Badgley - uncowfortable : Penn Badgley e Domino Kirke il bambini è nato ad agosto - amiamonoistesse : Penn Badgley and Domino Kirke (dal 2014) sono stati fidanzati per 3 anni e 1 mese (2014- 27 febbraio 2017) il 27 fe… - CorrNazionale : Gossip Girl: da Blake Lively a Penn Badgley, ecco che fine hanno fatto i protagonisti. La serie cult Anni 2000 sta… - nina45182514 : Però adesso Serena non è che può rovinare i nostri film mentali su quanto Davide sia in realtà Penn Badgley. Così g… -