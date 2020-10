Pd e M5S danno 4 milioni alle associazioni Lgbt approfittando del Covid E se ne vantano pure

(Di sabato 3 ottobre 2020) Approfittare dell’emergenzaper elargiredi euro. La maggioranza giallo-rossa ci sta provando da tempo e ora sembra esserci riuscita. Ieri sera, al Senato, è stato approvato un emendamento al Decreto Agosto che prevede lo stanziamento di 4di euro per i centri anti discriminazione. L’emendamento è, di fatto, un pezzo della controversa legge Zan sull’omofobia, meglio nota come “legge bavaglio” per l’impianto fortemente censorio. Zan: “Una parte della mia legge inserita del Dl Agosto” A spiegare che di questo si tratta è stato lo stesso deputato del Pd che è promotore della legge, Alessandro Zan. “La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al ...

