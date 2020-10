“Pazzesco!” Pago sbanca a Tale quale show Sale sul palco e lascia tutti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020)è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium. Il programma è l’adattamento italiano delntTu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Ilnt prevede una gara fra otto vip, quattro uomini e quattro donne, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Ogni giurato stila una classifica a fine serata, assegnando a ciascun concorrente un voto differente (a partire dal minimo di 6 punti – 5 punti nelle prime nove edizioni – e a finire al massimo di 12, 14, 15 o 16 punti, a seconda del ...