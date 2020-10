Paura sulla Statale 45: si sbriciola il ponte Lenzino (Di sabato 3 ottobre 2020) Il ponte Lenzino di Corte Brugnatella è crollato. Ha ceduto l’intera campata centrale, che si è sbriciolata nel fiume Trebbia Un ponte sulla strada Statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi Corte Brugnatella è crollato. Ha ceduto l’intera campata centrale, che si èta nel fiume Trebbia Unstrada45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il ponte Lenzino di Corte Brugnatella è crollato. Ha ceduto l’intera campata centrale, che si è sbriciolata nel fiume Trebbia Un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è ...

Tweet di Trump dall'ospedale, 'sta andando bene, credo'

Ha salutato i reporter ma senza rispondere ad alcuna domanda prima di salire sull'elicottero . La First Lady Melania rimane ... tra giovedì e venerdì è stata una notte di angoscia e di paura, nel ...

