Parma, i convocati di Liverani: assente Siligardi, dentro Valenti

Luca Siligardi salterà Parma-Verona a causa di un infortunio. Ecco la lista dei convocati diramata da Fabio Liverani. Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Verona in programma domani alle 15:00 allo stadio Ennio Tardini. Unico assente Luca Siligardi a causa di una contrattura muscolare agli adduttori di sinistra. Ecco la lista completa: Portieri: Alastra, Colombi, Sepe; Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Pezzella, Ricci, Valenti*; Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic; Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh, Sprocati.

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Fabio Liverani ha convocato per la gara contro l'Hellas Verona, in programma domani alle 15 allo stadio Ennio Tardini.

