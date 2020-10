TuttoMercatoWeb : #Parma, ecco Wylan #Cyprien: visite mediche per il centrocampista in arrivo dal #Nizza - Notiziedi_it : Le ultime sul calciomercato di oggi: Milan, ecco Dalot. Parma scatenato. Roma, ciao Perotti - sportli26181512 : Parma, ecco Brunetta. Ha firmato fino al 2025: Il club crociato ha ufficializzato l'arrivo dell'argentino - sportface2016 : #Parma Il presidente Kyle #Krause annuncia quattro acquisti: ecco di quali giocatori si tratta - rep_parma : Parma, Krause scatenato: ecco Sohm e Mihaila - Foto [aggiornamento delle 17:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Parma ecco

Corriere dello Sport

A due giorni dalla fine del calciomercato le squadre continuano le operazioni in entrata e in uscita. Poker di acquisti per il Parma, la Lazio ha ufficializzato Andreas Pereira e la Roma è vicina a sa ...Quattro bandiere rappresentanti le nazionalità dei nuovi acquisti: così Kyle Krause, presidente del Parma, ha voluto annunciare l’arrivo di quattro giocatori. Dopo aver acquistato Lautaro Valenti e Wy ...