Papa Francesco ha firmato la nuova enciclica 'Fratelli tutti' (Di sabato 3 ottobre 2020) Papa Francesco ha firmato la nuova enciclica 'Fratelli Tutti' ad Assisi. Prima uscita per il Pontefice dopo il lockdown. ASSISI – Papa Francesco ha firmato la nuova enciclica Fratelli Tutti ad Assisi. Si è trattato per la prima uscita per il Pontefice dopo il lockdown. Un lavoro che viene dopo la Lumen fidei del 29 giugno 2013, iniziata da Benedetto XVI e completata dallo stesso Bergoglio e Laudato si che risale al 24 maggio 2015, dedicata all'ecologia integrale. Un primo passo verso la normalità anche per il Pontefice che non aveva lasciato il Vaticano da febbraio per il coronavirus. Non sono previste, al momento, altre visite da parte di Bergoglio vista la situazione ...

