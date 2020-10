Papa Francesco firma sua terza enciclica 'Fratelli tutti' (Di sabato 3 ottobre 2020) ASSISI, ITALPRESS, - Papa Francesco ha firmato sulla tomba del santo di Assisi la sua terza enciclica "Fratelli tutti". La firma dell'enciclica, che segue "Lumen fidei" del 2013 e "Laudato sì" del ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 3 ottobre 2020) ASSISI, ITALPRESS, -hato sulla tomba del santo di Assisi la sua". Ladell', che segue "Lumen fidei" del 2013 e "Laudato sì" del ...

