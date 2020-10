Papa Francesco firma sua terza enciclica “Fratelli tutti” (Di sabato 3 ottobre 2020) ASSISI (ITALPRESS) – Papa Francesco ha firmato sulla tomba del santo di Assisi la sua terza enciclica “Fratelli tutti”. La firma dell’enciclica, che segue “Lumen fidei” del 2013 e “Laudato sì” del 2015, è stata posta a conclusione della celebrazione della messa nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco. Al centro del documento i temi della fraternità e dell’amicizia sociale.(ITALPRESS) Papa Francesco firma sua terza enciclica “Fratelli tutti” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) ASSISI (ITALPRESS) –hato sulla tomba del santo di Assisi la sua“Fratelli tutti”. Ladell’, che segue “Lumen fidei” del 2013 e “Laudato sì” del 2015, è stata posta a conclusione della celebrazione della messa nella cripta della Basilica inferiore di San. Al centro del documento i temi della fraternità e dell’amicizia sociale.(ITALPRESS)sua“Fratelli tutti” su Il Corriere della Città.

