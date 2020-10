Palermo-Potenza | ora è ufficiale | rinviata la gara del “Barbera” Il comunicato

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 ottobre 2020)è stata.La notizia era nell'aria, ora è: a seguito dei due casi di positività al Coronavirus rilevati in casae il conseguente divieto di viaggio posto dall’azienda sanitaria locale al club, la Lega Pro ha deciso di rinviare il match del "Renzo Barbera" nonostante il regolamento della Serie C dica che si può chiedere il rinvio della partita “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una squadra”.Serie C, due calciatori delpositivi al Covid-19: chiesto il rinvio dellacontro il. La situazioneDi seguito, ildiramato pochi istanti fa sul sito ...