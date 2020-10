Palermo-Potenza, i convocati di Boscaglia per l’esordio al “Renzo Barbera”: l’elenco completo (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono diciannove i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Roberto Boscaglia per la gara di domani contro il Potenza.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI3 CORRADO5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono diciannove i calciatori rosanerodall'allenatore Robertoper la gara di domani contro il.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI3 CORRADO5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA

ILOVEPACALCIO : #PalermoPotenza: i rossoblu chiedono il rinvio - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : #Potenza: a rischio la partenza per #Palermo – le ultimissime - Ilovepalermocalcio - GDS_it : #Coronavirus, due giocatori del Potenza positivi: in dubbio la sfida col #Palermo - ItaSportPress : Palermo, Boscaglia: 'Potenza squadra che sta bene ma mi aspetto progressi' - - Mediagol : #Palermo-Potenza, i convocati di Boscaglia per l’esordio al “Renzo Barbera”: l’elenco completo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Potenza Palermo-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Palermo, Boscaglia: “Potenza squadra che sta bene ma mi aspetto progressi”

Sarà il Potenza l’avversario del Palermo che scenderà in campo al Barbera domani. Il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha presentato la sfida della seconda giornata di Serie C. “Il Potenza è una ...

Lega Pro, positivi al coronavirus due tesserati del Potenza

Con un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del club lucano, guidato dal presidente Salvatore Caiata, il Potenza ha comunicato la positività al covid-19 di due tesserati: «Al termine dell’elab ...

Sarà il Potenza l’avversario del Palermo che scenderà in campo al Barbera domani. Il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha presentato la sfida della seconda giornata di Serie C. “Il Potenza è una ...Con un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del club lucano, guidato dal presidente Salvatore Caiata, il Potenza ha comunicato la positività al covid-19 di due tesserati: «Al termine dell’elab ...