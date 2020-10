Palermo-Potenza | Boscaglia fa i primi cambi | dubbi e certezze del tecnico alla vigilia del match Silipo…

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.In occasione della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", ilRobertopotrebbe scegliere diare uomini, soprattutto in attacco. D'altra parte, "quello visto a Teramo non è certo un reparto offensivo degno del calcio di", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'.Chi con ogni probabilità troverà spazio dal primo minuto è Andrea Silipo, contro il Teramo in campo soltanto nel secondo tempo e autore dell'unica conclusione che ha impensierito il portiere Michał Lewandowski. Una prestazione, quella offerta dal giovane talento classe 2001, che potrebbe aver convinto ila dargli una change dall'inizio. ...