Palermo | addio al cardiochirurgo Bino Marino | operò Pertini e madre Teresa di Calcutta

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ex primario e professore all'università "Sapienza" di Roma, aveva 87 anni. Il cordoglio del sindaco Orlando

