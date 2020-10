Ottobre ALLUVIONALE? L’avevamo anticipato… (Di sabato 3 ottobre 2020) Purtroppo, ci spiace dirlo, avevamo ragione. In casi simile si preferisce sbagliare una previsione meteo, piuttosto che dover commentare situazioni di criticità idrogeologica. Alcune zone del Piemonte e della Liguria stanno vivendo momenti drammatici, la quantità di pioggia caduta è stata talmente grande ed eccezionale da provocare tremende inondazioni. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti, onde evitare di farsi cogliere impreparati. Certo è che a fronte di 400-500 mm di pioggia si può preparare ben poco. Troppa acqua in poco tempo, il risultato non può che essere devastante. Un risultato che Ottobre ha nelle sue corde, soprattutto dal momento in cui il riscaldamento globale è diventata una questione così stringente. Ottobre ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Purtroppo, ci spiace dirlo, avevamo ragione. In casi simile si preferisce sbagliare una previsione meteo, piuttosto che dover commentare situazioni di criticità idrogeologica. Alcune zone del Piemonte e della Liguria stanno vivendo momenti drammatici, la quantità di pioggia caduta è stata talmente grande ed eccezionale da provocare tremende inondazioni. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti, onde evitare di farsi cogliere impreparati. Certo è che a fronte di 400-500 mm di pioggia si può preparare ben poco. Troppa acqua in poco tempo, il risultato non può che essere devastante. Un risultato cheha nelle sue corde, soprattutto dal momento in cui il riscaldamento globale è diventata una questione così stringente....

