Ospedali anti Covid, nuovo blitz in Regione Campania (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nuovo blitz a Palazzo Santa Lucia. I carabinieri hanno acquisti atti riguardanti la realizzazione dei tre Ospedali anti Covid (all’ esterno dell’ospedale del Mare a Ponticelli, Caserta e Salerno). I riflettori sono ora puntati sull’appalto assegnato a una ditta di Padova. Si indaga anche sui tamponi e sui ventilatori polmonari. Nell’inchiesta – coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, con i pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas – sono indagati: il presidente dell’ASL Ciro Verdeoliva, il consigliere regionale della Sanità Luca Coscioni, la dirigente dell’ufficio di gabinetto di Vincenzo De Luca, Roberta Santaniello, il numero uno della Difesa, Corrado Cuccurullo e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a Palazzo Santa Lucia. I carabinieri hanno acquisti atti riguardla realizzazione dei tre(all’ esterno dell’ospedale del Mare a Ponticelli, Caserta e Salerno). I riflettori sono ora puntati sull’appalto assegnato a una ditta di Padova. Si indaga anche sui tamponi e sui ventilatori polmonari. Nell’inchiesta – coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, con i pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas – sono indagati: il presidente dell’ASL Ciro Verdeoliva, il consigliere regionale della Sanità Luca Coscioni, la dirigente dell’ufficio di gabinetto di Vincenzo De Luca, Roberta Santaniello, il numero uno della Difesa, Corrado Cuccurullo e ...

