Osasuna-Celta Vigo | formazioni ufficiali | quote | pronostici Il matinal della Liga si gioca a Pamplona

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 ottobre 2020) Non ci voleva davvero la brutta sconfitta di domenica scorsa per l’: i Navarri sono caduti tra le mura amiche contro un Levante corsaro, che ha meritato il successo. Gli uomini di Arrasate, che hanno riposato nell’infrasettimanale perchè avrebbero dovutore contro il Granada, impegnato in Europa League, cercheranno di fare punti e sfruttare la … InfoBetting: Scommesse Sportive e